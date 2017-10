AmsterdamDank florierender Geschäfte in China hat der Siemens-Rivale Philips im dritten Quartal einen Gewinnsprung verbucht. Vorstandschef Frans van Houten sieht damit seine Jahresziele und Pläne für die weitere Konzentration auf die Medizintechnik bestätigt. Der operative Gewinn stieg um zwölf Prozent auf 532 Millionen Euro, wie die Niederländer am Montag mitteilten. Unter dem Strich blieben 423 (Vorjahr: 383) Millionen Euro. Der Umsatz stagnierte derweil bei 4,1 Milliarden Euro, bereinigt um das abgespaltene Beleuchtungsgeschäft ergab sich indes ein Plus von vier Prozent.