Seoul/ParisDer Aufschwung in der Halbleiter-Industrie fasst rund um den Globus immer stärker Fuß. Der südkoreanische Konzern SK Hynix, sein US-Rivale Qualcomm und Europas Branchendritter STMicroelectronics konnten ihren Umsatz im vierten Quartal kräftig steigern. Dahinter stehen insbesondere anziehende Preise für Speicherchips, weil die Produzenten von Smartphones und Datenservern nach immer leistungsfähigeren Halbleitern verlangen. Die Ergebnisse hellten auch die Aussichten für den deutschen Marktführer Infineon auf und hievten die Aktie mit einem Plus von rund zwei Prozent an die Spitze des Dax. Der bayerische Konzern legt seine Bilanz am nächsten Donnerstag vor.

SK Hynix verhalf ein Umsatzplus von gut einem Fünftel auf umgerechnet 4,3 Milliarden Euro zu dem besten Betriebsergebnis seit fast zwei Jahren. Der operative Gewinn kletterte überraschend kräftig um 55 Prozent auf 1,2 Milliarden Euro, wie der nach seinem heimischen Rivalen Samsung zweitgrößte Speicherchip-Hersteller der Welt am Donnerstag mitteilte.