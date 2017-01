FrankfurtEin Umsatzsprung beim amerikanischen Apple-Zulieferer Skyworks Solutions hat die Aktien des im TecDax notierten Rivalen Dialog Semiconductor angetrieben. Die Titel legten am Freitag um bis zu 1,7 Prozent auf 42,33 Euro zu und waren zeitweise größter Gewinner im Technologieindex.

Die Firma Skyworks Solutions, die wie Dialog einen Großteil ihres Geschäfts mit dem Verkauf von Handychips an Apple macht, erlöste im abgelaufenen Quartal deutlich mehr als erwartet und erhöhte ihre Umsatzprognose für das laufende Vierteljahr. Die Skyworks-Aktien schossen an der Wall Street nachbörslich um knapp acht Prozent in die Höhe.