Der Schock bei den Fans war groß, als Popstar Selena Gomez im Sommer 2016 ihre Welttournee absagte. Die 25-jährige Sängerin, die für viele Teenager ein Idol ist, begab sich in psychotherapeutische Behandlung. Ein Grund für ihre Panikattacken: Instagram-Sucht. In Interviews berichtete Gomez, die mit 132 Millionen Followern zu den erfolgreichsten Nutzern des sozialen Netzwerks zählt, die App habe von morgens bis abends ihren Alltag bestimmt.

Kalkül statt Kinderherz

Sehr verantwortungsvoll von den Investoren, könnte man meinen. Doch tatsächlich steckt hinter der Sorge um die Psyche von Kindern reines Kalkül. Die beiden Großaktionäre, der Hedgefonds Jana Partners und der kalifornische Lehrer-Pensionsfonds CalSTRS, halten gemeinsam Anteilsscheine im Wert von etwa zwei Milliarden Dollar an Apple. Wenn der Konzern das heikle Thema nicht bald angeht, befürchten sie einen Einbruch des Aktienkurses.

Dass Investoren vor den Produkten ihres eigenen Unternehmens warnen, ist gar nicht so ungewöhnlich. In den USA schalteten die Tabakkonzerne Philip Morris USA, Lorillard, R. J. Reynolds Tobacco und Altria eine gemeinsame Werbekampagne, in der sie auf die Gefahren des Rauchens hinwiesen. Ein Gericht hatte die Zigarettenhersteller dazu verdonnert, weil sie jahrzehntelang nicht über die gesundheitlichen Risiken des Rauchens aufgeklärt haben. Die Kampagne, die Anzeigen in großen Zeitungen und Fernsehspots beinhaltet, fungiert als Gegendarstellung.

Der Tabakhersteller Philipp Morris, zu dem Marken wie Marlboro oder Chesterfield gehören, riet Rauchern kürzlich sogar dazu, mit dem Rauchen aufzuhören. Stattdessen sollten Raucher auf „weniger schädliche Alternativen“ zurückgreifen – gemeint war natürlich das hauseigene Produkt „iqos“, das den Tabak auf 300 Grad Celsius erhitzt. So entstünden nach Konzernangaben angeblich weniger krebserregende Stoffe als beim Rauchen einer gewöhnlichen Zigarette.