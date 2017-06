DüsseldorfJedes Jahr treffen sich alle, die in der Kreativ- und Werbebranche einen Namen haben, an der Côte d'Azur. Nicht nur, um sich selber zu feiern, sondern um die Besten ihres Faches zu küren. Auch in diesem Jahr werden im französischen Cannes wieder die Löwen vergeben, wenn man so will, die Oscars der Branche.

Unter die Werber und Kreativen hat sich auch der Schnipseldienst Snapchat gemischt – und der präsentiert sich eindrucksvoll: Am Eingang zum Festival hat das Unternehmen ein gelbes Riesenrad aufgebaut. Doch noch viel mehr als diese Kirmes-Inszenierung dürfte die Cannes-Besucher ein gestern verkündeter Deal interessieren.