LondonTrotz des Brexit-Votums setzt der Messaging-Dienst Snapchat auf den Standort London. Die Metropole werde künftig Zentrale für das internationale Geschäft sein, teilte die Muttergesellschaft Snap am Dienstag mit.

„Wir glauben an die Kreativbranche in Großbritannien“, sagte Managerin Claire Valoti am Dienstag. Im Königreich seien zudem Werbekunden ansässig. Die Regierung der britischen Premierministerin Theresa May versucht derzeit Unternehmen davon zu überzeugen, dass ihr Land auch nach einem EU-Austritt des Landes ein attraktiver Wirtschaftsstandort ist.