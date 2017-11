Der japanische Mobilfunkkonzern SoftBank will einem Medienbericht zufolge in den kommenden drei bis vier Jahren insgesamt 25 Milliarden Dollar in Saudi-Arabien investieren. Wie die Finanznachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch berichtete, will sich das Unternehmen allein mit 15 Milliarden Dollar an der geplanten Retortenstadt Neom an der Grenze zu Jordanien und Ägypten beteiligen.

Zudem wolle der SoftBank-Fonds Vision Fund zehn Milliarden Dollar in den staatlichen Energieversorger Saudi Electricity stecken. Das Königreich versucht gerade, sich unabhängiger von den Erlösen der Ölexporte zu machen und seine Wirtschaft breiter aufzustellen. Neom soll eine Megastadt und Wirtschaftszone werden, die eine halbe Billion Dollar kostet.