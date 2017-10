BerlinDie Software AG will die Schwäche im herkömmlichen Lizenzgeschäft künftig mit neuen Technologien im Bereich des Internets der Dinge ausgleichen. Ab 2018 würden die Partnerschaften mit Unternehmen, die besonders viele Maschinen miteinander vernetzen müssten, für wiederkehrende Umsätze auf Jahressicht von mindestens 20 Millionen Euro sorgen, kündigte Finanzvorstand Arnd Zinnhardt am Freitag im Gespräch mit Reuters an. Die Einnahmen seien davon abhängig, wie viele Systeme angeschlossen würden.

Zu den Kunden gehörten bereits Maschinenbauer wie DMG Mori und Dürr. Das Geschäft mit Technologien fürs Internet der Dinge wird ab Januar eine eigene Sparte bei der Software AG darstellen. Laut Firmenchef Karl-Heinz Streibich geht es um die Eroberung neuer Märkte. Das bisherige Lizenzgeschäft werde kaum kannibalisiert.