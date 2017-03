FrankfurtDas Knausern von Investmentbanken mit IT-Investitionen macht dem Softwareanbieter GFT zu schaffen. „Wir sehen, dass in London und New York derzeit wenig investiert wird“, sagte GFT-Finanzvorstand Jochen Ruetz am Mittwoch der Nachrichtenagentur Reuters in einem Interview. Mit der Deutschen Bank und Barclays gäben zwei wichtige Großkunden der GFT derzeit weniger aus für Finanz-IT. Neben dem Milliardenverlust des deutschen Marktführers liegt das nach Einschätzung des Stuttgarter Konzerns auch an der Unsicherheit in der Bankenbranche durch den bevorstehenden EU-Austritt Großbritanniens. Der TecDax-Konzern gab deshalb einen ungewohnt vorsichtigen Ausblick auf das laufende Jahr.

Im vergangenen Jahr glänzte der Finanzsoftware-Anbieter noch mit 13 Prozent Umsatzwachstum, für 2017 stellte er nur ein Plus von 6,5 Prozent auf 450 Millionen Euro in Aussicht. Das operative Ergebnis (Ebitda) soll um knapp vier Prozent auf 48,5 Millionen Euro zulegen, wie das Unternehmen per Pflichtveröffentlichung mitteilte. Diese war notwendig, da die Jahresprognose für Ebitda und Vorsteuerergebnis GFT zufolge unter den Markterwartungen für 2017 lag. Für das Ergebnis vor Steuern (EBT) habe der Markt mit 40 Millionen Euro gerechnet, die GFT traut sich fünf Millionen Euro weniger zu. Die Aktie sackte im Frankfurter Späthandel um etwa zehn Prozent ab.