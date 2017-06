DüsseldorfAn der Börse läuft es für Snapchat schon länger nicht mehr rund. Doch für Aufmerksamkeit sorgt das soziale Netzwerk mit dem grinsenden Gespenst weiterhin. Betreiber Snap legte am Freitag aktuelle Zahlen zu seinen Nutzern in Deutschland vor – und bereitet seine Expansion in Europa nun auch vor Ort vor.

Es könnten gute Zeiten sein für die Plattform, die mit seiner eingebauten Halbwertzeit für Bilder und Videos einst sogar Facebook-Chef Mark Zuckerberg ein wenig das Fürchten lehrte. Am vergangenen Freitag landeten überall in Europa die sogenannten Snapbots: Lustige gelbe Automaten, an denen sich Nutzer die Fotobrille „Spectacles“ kaufen konnten. Von Berlin bis Barcelona machte der Konzern aus Los Angeles kräftig Werbung für das Produkt, das dem Konzern endlich Gewinne bringen soll. Eine Woche später will Snap nun mit guten Nutzerzahlen aus Europa überzeugen. Ob das am Ende Anleger und Analysten überzeugt?