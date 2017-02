MadridDer spanische Telekomkonzern Telefónica hat wegen des Brexits und Währungsturbulenzen in Lateinamerika 2016 Umsatzeinbußen hinnehmen müssen. Auf Konzernebene fiel der Erlös um 5,2 Prozent auf 52,04 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in Madrid mitteilte. Ohne Währungseffekte sowie Zu- und Verkäufe wäre der Erlös um 1,3 Prozent gestiegen. Der Verfall des Pfunds nach dem Votum der Briten zum Austritt aus der EU sorgte für deutliche Rückgänge. In Lateinamerika wurde aus einem kräftigen Umsatzplus aus eigener Kraft ebenfalls ein deutliches Minus. Nur in Brasilien stieg der Umsatz – das Land ist der zweitwichtigste Einzelmarkt der Spanier.