TokioToshiba und Western Digital haben sich im Streit um den Verkauf eines lukrativen Speicherchip-Geschäfts geeinigt. Mit der Vereinbarung werde dem US-Hersteller Western Digital erlaubt, an künftigen Investments in ihrem Joint Venture teilzunehmen, erklärten die zwei Unternehmen am Mittwoch. Für mehrere zusammengeschlossene Unternehmen, angeführt von der Investmentfirma Bain Capital, wird damit der Weg frei, die Speicherchip-Sparte Toshiba Memory zu kaufen. Die Verkaufspläne des Elektronikgiganten hatten die zwei Konzerne unter anderem vor ein Schiedsgericht geführt.

Nun kündigten Toshiba und Western Digital an, gemeinsam in eine neue Computerchip-Einheit an ihrem Joint Venture in Japan zu investieren. Förderung soll zudem eine weitere Produktionsstätte in der Präfektur Iwate im Nordosten des Landes erhalten.