Microsoft heizt den Kampf der Spielekonsolen noch einmal heftig an, das zeigte der Konzern aus Redmond in Los Angeles am Sonntag seinem Herausforderer Sony für das Weihnachtsgeschäft 2017. Ab dem 7. November soll die Spielekonsole Xbox One X, Projektname „Scorpio“, mit einer Bildschirmauflösung von „4K“, das sind 4.096 horizontale und 2160 vertikale Bildpunkte, für 499 Euro in Deutschland erhältlich sein. Zum Vergleich: Standard-Flachfernseher haben heute 1920 x 1080 Bildpunkte.

Der Preis ist derselbe, der für die Ur-Xbox Anfang des Jahrtausends verlangt wurde. Dafür gibt es gewaltig mehr Rechenpower. Es sind allerdings 100 Dollar mehr als der Konkurrent Sony für seine aktuelle PS4 Pro aufruft. Das setzt ein großes Fragezeichen hinter die Strategie von Phil Spencer, dem Chef der Spiele-Sparte bei Microsoft. Der hohe Preis wurde in der Vergangenheit als der wichtigste Grund für das Scheitern der ersten Generation gegen den Marktführer Sony genannt.