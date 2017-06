MünchenDer von einem Machtkampf erschütterte Konzern Constantin Medien will sich Insidern zufolge von seinem Sender Sport1 trennen. Das Medienunternehmen spreche mit dem Pay-TV-Sender Sky und dem Medienkonzern Axel Springer über einen Verkauf der Plattform, sagten mehrere mit der Sache vertraute Personen am Freitag der Nachrichtenagentur Reuters. Die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ hatte zuerst über die Gespräche berichtet und sich auf Finanz- und Branchenkreise berufen. Die drei Unternehmen äußerten sich nicht dazu.

Sport1 ist mit Fernsehseh- und Radiosendern sowie Mobil- und Internetangeboten zwar eine der größten Sportplattformen in Deutschland, kommt allerdings selbst in seiner Kernzielgruppe der Männer bis 49 Jahre lediglich auf einen Marktanteil von rund 1,5 Prozent. Der Wettbewerb, in dem Sky und die öffentlich-rechtlichen Sender dominieren, hat sich in den vergangenen Jahren durch Anbieter wie den Sender Eurosport und den Online-Streaminganbieter Dazn verschärft.