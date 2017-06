StockholmDer Musikstreaming-Dienst Spotify hat nach Aussage seines Mitgründers Martin Lorentzon derzeit kein Interesse an einem Börsengang. Die Berichte darüber seien komplett aus der Luft gegriffen, sagte Lorentzon am Freitag dem schwedischen Rundfunk. „Wir brauchen kein Geld, wir haben bereits genug Geld und wir suchen auch nicht nach mehr Geld. Ein Börsengang steht nicht auf der Agenda.“

In den vergangenen Wochen und Monaten wurde in verschiedenen Medien über Börsenpläne der schwedischen Firma berichtet - entweder auf traditionellem Weg oder über eine Direktplatzierung ohne das übliche Preisbildungsverfahren an der New Yorker Börse. Medienberichten zufolge wurde Spotify zuletzt mit rund 8,5 Milliarden Dollar bewertet.