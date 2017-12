Bild vergrößern Einer Entscheidung der EU-Wettbewerbshüter vom vergangenen Jahr zufolge profitierte Apple in Irland jahrelang von unzulässigen Steuervergünstigungen. Bild: AP

Seit über einem Jahr sperrte sich Irland gegen die EU-Weisung, von Apple bis zu 13 Milliarden Euro Steuern plus Zinsen zurückzuverlangen. Jetzt deutet sich eine Wende an: Der Finanzminister will das Geld nun einfordern.