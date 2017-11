„SAP gab an, uns fehlten dafür noch Lizenzen“, sagt Grebe – der in Wahrheit anders heißt und auf Anonymität Wert legt – im Gespräch mit der WirtschaftsWoche. Nach langen Auseinandersetzungen mit dem Walldorfer Unternehmen blieb Grebe nichts anderes übrig, als „zusätzliche 200.000 Euro zu bezahlen“. Die Investitionen in neue Software waren da noch nicht mit eingerechnet. Für den Mittelständler mit rund zwei Milliarden Euro Jahresumsatz war das ein Schock.

Der Grund: Vorbei sind die Zeiten, in denen sich die Klienten allein an SAP als Software-Lieferanten anketteten. Inzwischen ist es Usus, auch IT-Lösungen anderer Anbieter wie etwa vom Cloud-Spezialisten Salesforce oder vom SAP-Erzrivalen Oracle einzusetzen.

Die verschiedenen Software-Systeme sind dabei über Schnittstellen miteinander verbunden, so wie man etwa auf Windows-Rechnern statt eines Microsoft-Browsers auch Alternativen wie Firefox oder Chrome nutzen kann. Wann immer aber SAP-Kunden mit Konkurrenz-Software auf Daten in ihren IT-Systemen zugreifen, die ursprünglich in einer SAP-Datenbank abgelegt wurden, will SAP nun Lizenzen von seinen Kunden wegen „indirekter Nutzung“ haben.

„SAP eiert beim Lizenzthema seit Jahren herum“

Bei dem Mittelständler aus dem Rheinland ging es konkret um die Anbindung von mehreren hundert Genossenschaftsmitgliedern in Deutschland an das SAP-Kernsystem in der Zentrale. Der einzige Fall ist die Erzeugergenossenschaft nicht. Beim Jahreskongress der deutschsprachigen SAP-Anwendergruppe (DSAG), in der sich Kunden des Walldorfer Konzerns seit Jahrzehnten organisieren, war der Lizenzstreit sogar eines der Hauptthemen Ende September: „SAP eiert beim Lizenzthema der indirekten Nutzung seit Jahren herum“, sagte etwa Andeas Oczko, Vize-Chef der DSAG. „Wenn ich mit SAP-Software Daten erzeuge – wofür ich ja bereits bezahlt habe –, kann es nicht sein, dass ich für den Zugriff auf diese Daten aus anderen Anwendungen heraus erneut Geld bezahlen muss“, empörte sich Oczko.

Pikant für die Nutzer: Ein britisches Gericht hat SAP in einem solchen Lizenz-Verfahren im Februar dieses Jahres gegen den US-Getränkekonzern Diageo – bekannt durch Marken wie Johnny Walker, Smirnoff Wodka oder Guinness – recht gegeben. Diageo hatte mit Salesforce-Software auf SAP-Daten in seinen eigenen IT-Systemen zugegriffen. Nun drohen Diageo Schadensersatzzahlungen in Höhe von bis zu 54 Millionen Pfund. Die belgisch-amerikanische Brauereigruppe Inbev hat seither bereits Rückstellungen in Höhe von 564 Millionen Euro gebildet, um Risiken möglicher SAP-Klagen wegen indirekter Nutzung abzusichern.