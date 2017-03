In einem pittoresken ehemaligen Lagergebäude im Berliner Westhafen hat der US-Streaming-Anbieter Netflix eine neue Runde seiner Programmoffensive gestartet. Vor rund 100 Journalisten und Bloggern präsentierte sich Netflix-CEO Reed Hastings nur kurz nach seinem Auftritt beim Mobile-World-Kongress in Barcelona äußerst optimistisch und kündigte weitere Investitionen in Programminhalte an. Dazu kooperiert der Internetkonzern verstärkt mit öffentlich-rechtlichen Sendern in Europa.

So wird Netflix gemeinsam mit der britischen BBC eine Serie produzieren, die sich um den Fall der antiken Stadt Troja dreht. Drehbeginn ist im März in Südafrika. Die BBC wird die Folgen in Großbritannien ausstrahlen und Netflix im Rest der Welt. Ebenfalls mit der BBC verfilmt Netflix den Thriller „Black Earth Rising“.