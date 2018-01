Der Streamingdienst Netflix hat in dieser Woche einen Erfolg verbucht: Erstmals erreichte der Firmenwert an der Börse mehr als 100 Milliarden Dollar. Doch wenige Tage danach gibt es zumindest einen kleinen Rücksetzer. Am Donnerstagabend ist Netflix zeitweise nicht erreichbar gewesen. „Es gibt gerade ein paar technische Probleme, aber wir sind dran“, bestätigte der Seriendienst im Kurznachrichtendienst Twitter.

In sozialen Netzwerken wurde der Ausfall ironisch diskutiert. „Glaube Netflix hat einer erzählt, dass wir alle kurz vor der Klausurphase sind und jetzt hat es ein schlechtes Gewissen“, schrieb ein Nutzer in der vor allem von Studenten genutzten App Jodel.