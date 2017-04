FrankfurtDie Telekom-Tochter T-Mobile US hat bei der Versteigerung von Mobilfunkfrequenzen in den USA acht Milliarden Dollar auf den Tisch gelegt. Damit habe T-Mobile US 45 Prozent des angebotenen Spektrums ersteigert, teilte Firmenchef John Legere am Donnerstag mit. Der US-Ableger, an dem die Telekom zwei Drittel der Anteile hält, hatte für das Wettbieten zehn Milliarden Dollar auf die hohe Kante gelegt.