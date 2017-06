Die Deutsche Telekom steht in den USA offenbar vor einem Strategiewechsel: Wie das "Handelsblatt" berichtet, plant die Telekom eine Fusion der USA-Tochter T-Mobile US mit dem Konkurrenten Sprint. Dabei hatte der Bonner Dax-Konzern lange Zeit versucht, das US-Geschäft komplett zu verkaufen. Was steckt hinter dem Strategieschwenk? Und wie realistisch sind die Pläne? Die wichtigsten Fragen und Antworten:

Wie soll der Deal über die Bühne gehen?

Der Telekom schwebt offenbar ein sogenannter "Paperdeal" vor, bei dem lediglich Aktien ausgetauscht werden. Bargeld fließt in diesem Fall nicht. Welchen Wert die Aktien haben, die bei dem Deal getauscht würden, ist bislang unklar. Mit der Fusion würde allerdings ein Telekomkonzern mit einem Jahresumsatz von 70 Milliarden Euro entstehen – wovon T-Mobile US etwa 34 Milliarden Euro beisteuert. Gemessen am Umsatz könnte man also von einem Zusammenschluss unter Gleichen sprechen, an der Börse ist Sprint allerdings deutlich weniger wert als T-Mobile US – ob Sprint bei einer solchen Fusion die unternehmerische Führung abgeben will, steht auf einem anderen Blatt.

Warum sollte Softbank die Telekom-Pläne unterstützen?

Der Deal könnte für die Japaner strategisch Sinn ergeben. Ohne Partner (siehe Punkt: "Wie ist die Wettbewerbssituation auf dem US-Markt?") müsste die Nummer vier unter den US-Mobilfunkern alle Investitionen alleine tätigen. Dafür könnte Softbank das Geld fehlen, die Japaner gelten als hoch verschuldet. Und ohne Investitionen laufen womöglich Kunden zur Konkurrenz über. Ein Zweckbündnis könnte da Abhilfe schaffen.