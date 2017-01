FrankfurtDie Deutsche Telekom unterstützt ihre Amerika-Tochter in der heißen Phase der US-Frequenzauktion mit Milliarden. Die Bonner Zentrale plane, T-Mobile US einen vier Milliarden Dollar schweren Kredit einzuräumen, teilte die Telekom am Montag mit. Die Finanzierung werde es T-Mobile US ermöglichen, bestehende Schulden teilweise zu refinanzieren. Hintergrund der Aktion ist auch, dass der deutsche Telekom-Riese für neue Schulden weniger Zinsen zahlt als der US-Ableger. Unabhängig davon kündigten die Rheinländer noch die Begebung einer Euro-Anleihe an, deren Volumen und Konditionen später veröffentlicht werden.

Die finanzielle Rückendeckung von Telekom-Chef Tim Höttges ist beim erfolgreichen T-Mobile US hoch willkommen. Mit gut 71 Millionen Nutzern überholte die Firma aus dem Bundesstaat Washington bereits den Rivalen Sprint und rangiert unter den US-Mobilfunkern auf Platz drei – hinter Verizon und AT&T. Bisherige Versuche der Telekom-Spitze, T-Mobile US zu verkaufen, scheiterten am Veto der US-Regierung. Marktexperten erwarten unter dem neuen Präsidenten Donald Trump jedoch einen deutlich übernahmefreundlicheren Kurs der Kartellbehörden.