New YorkDas Tauziehen um eine Fusion der Telekom-Tochter T-Mobile US mit Sprint soll Insidern zufolge bald ein Ende haben. Eine Einigung werde nun binnen drei Wochen erwartet, sagten mehrere mit dem Vorgang vertraute Personen am Mittwoch der Nachrichtenagentur Reuters. Sprint schrieb zudem im Quartal weniger Verlust als noch vor Jahresfrist.

Beide Unternehmen träfen bereits Vorbereitungen, um Sonderkomitees aus Managern zu bilden, die über eine Fusion der Nummern drei und vier des US-Mobilfunkmarktes entscheiden sollen, sagten Insider. Dies sei nötig, weil die beiden US-Unternehmen von ihren Großaktionären Telekom und Softbank beherrscht werden. Es seien zudem bereits unabhängige Berater an Bord, die die Fusionspläne bewerten sollten.