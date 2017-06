San FranciscoDas gestelzte Foto der Tech-Bosse, artig gruppiert um Donald Trump. Ein Video, in dem der US-Präsident seinem Gefolgsmann Peter Thiel, dem Milliarden-Investor, patriarchalisch die Schulter tätschelt. So in etwa sahen sie aus, die Bilder, die das letzte Treffen der Silicon Valley-Größen mit Donald Trump im Dezember produzierte. Sie zeigten einen dominanten Präsidenten und kleinlaute, geradezu unterwürfige Konzernlenker. Die Bilder waren so peinlich, dass sich die stolzen Branchenvertreter im Silicon Valley noch Wochen später innerlich wanden.

Bei der Wiederauflage in Washington sollte nun alles anders werden. „Am Ende des Tages bin ich nicht jemand, der sich abwendet und sagt: ‘Wenn Du nicht willst, was ich will, dann gehe ich’”, kündigte Apple-Chef Tim Cook vorab per Bloomberg-Interview an. „Amerika liegt mir sehr am Herzen. Ich will, dass es Amerika gut geht. Amerika ist mir wichtiger als die verdammte Politik.” Der Ton wird härter und das Vokabular martialisch. Der Konflikt zwischen dem Trump-Regime und den Bossen von der Westküste hat sich in den vergangenen Monaten zugespitzt.