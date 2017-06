New York„Bendy“ war der Hingucker auf der „Transform“-Veranstaltung von Lenovo: Ein Laptop-Konzept mit einem biegsamen Bildschirm, dessen unterer geschwungener Teil das klassische Klapp-Scharnier ersetzt. Das Display reicht einfach nahtlos bis an die Tastatur. Doch so futuristisch das aussieht: Es ist nicht die Zukunft für den chinesischen PC-Riesen.

„Es interessiert mich nicht, ob wir im klassischen PC-Markt die Nummer eins oder zwei sind“, sagt Konzernchef Yang Yuanqing rundheraus. „Das hat keine Zukunft. Wir müssen die Nummer eins in den neuen Märkten werden.“ Damit meint er Datencenter, Supercomputer und mobiles Internet.