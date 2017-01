Fahrerlose Autos müssen in Bruchteilen von Sekunden Situationen bewerten und reagieren. Gerade in Gefahrensituationen dauert es zu lang, Daten aus dem Fahrzeug an die Cloud zu senden und entsprechende Analysen dort zu auszuführen. Informationen werden deshalb zunehmend an Bord ausgewertet. Damit die Cockpits nicht bis zur Decke vollgestopft sind mit Servern und Kabeln, braucht es große Rechenpower im Auto.

Hersteller aus der Halbleiterindustrie suchen deshalb zunehmend Partnerschaften mit Autoherstellern. Im Rahmen einer neuen Kooperation mit Volkswagen, plant Qualcomm, ein neues interaktives Unterhaltungssystem zu entwickeln und folgt damit dem Vorbild der Konkurrenz. Audi will gemeinsam mit Nvidia auf der CES einen neuen Chip vorstellen, der die bereits eingeführten „Virtual Cockpits“ in den neuen Audi-Modellen noch leistungsfähiger machen soll. BMW verbündete sich mit Intel.