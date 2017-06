Zum sechsten Mal seit seinem Bilanzskandal von 2015 verschiebt Toshiba die Vorlage seines Geschäftsberichts. Das Unternehmen räumt ein, dass seine Finanzlage noch dramatischer ist als bisher angenommen.

TokioDer japanische Technologiekonzern Toshiba gerät immer mehr ins Strudeln. Am Freitag musste das angeschlagene Unternehmen einräumen, dass seine Finanzlage noch dramatischer ist als bisher angenommen. Der Tokioter Aktienmarkt reagierte darauf mit einer Degradierung der Firma ins zweite Börsensegment. Zugleich verschiebt Toshiba zum sechsten Mal seit einem Bilanzskandal 2015 die Vorlage eines Geschäftsberichts. Der Konzern, der mit Zehntausenden Beschäftigten unter anderem Laptops und Industrieanlagen herstellt, war durch die Insolvenz seiner US-Atomwerkstochter Westinghouse in Schieflage geraten. Retten will sich Toshiba mit dem Verkauf seiner florierenden Chip-Sparte. Doch auch hier gibt es Probleme. Das Unternehmen schätzt sein negatives Eigenkapital – ein Zeichen für hohe Verschuldung – auf nunmehr umgerechnet rund 4,7 Milliarden Euro zum Ende des im März abgelaufenen Geschäftsjahres. Die Tokioter Börse wirft Toshiba deshalb zum 1. August aus der ersten Liga des Handelsplatzes. Und selbst das ist nur ein Warnschuss: Um nicht ganz von den Kurszetteln gestrichen zu werden, darf der Konzern bis Ende des laufenden Geschäftsjahres kein negatives Eigenkapital mehr aufweisen. Doch zusätzlich zu der derzeit gravierenden Differenz zwischen Vermögenswerten und Schulden fuhr Toshiba 2016/17 nach eigenen Prognosen mit rund acht Milliarden Euro auch einen höheren Nettoverlust ein als bisher veranschlagt.

Anzeige

Für die Zusammenstellung der genauen Jahresbilanz hat das Unternehmen jetzt Zeit bis zum 10. August, obwohl die Vorlage des Geschäftsberichts eigentlich für den 30. Juni vorgesehen war. Hätten die Behörden diesen Aufschub verwehrt, wäre Toshiba an der Börse wohl noch stärker in die Bredouille geraten. Dort war der Konzern längst unter besonderer Beobachtung, weil er nach Einschätzung der Aufsicht Zweifel an internen Kontrollen nach dem Bilanzskandal nicht ausräumen konnte.