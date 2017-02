Der spanische Telekom-Konzern will aus den Daten seiner über 44 Millionen Mobilfunkkunden in Deutschland sehr genaue „Erkenntnisse“ über das Alter, das Geschlecht, die Herkunft und sämtliche Kundenbewegungen an Handelsketten und Einkaufszentren liefern. Das geht aus der „streng vertraulichen“ Präsentation für Manager im Einzelhandel hervor, die der WirtschaftsWoche vorliegt.

Die ermittelten Daten seien zwar anonym und „von der Bundesbeauftragten für Datenschutz geprüft und freigegeben“. Trotzdem liefern diese Datenspuren die „akkurateste und umfassendste Ermittlung von Frequenzen für Innenstadtlagen rund um die Uhr“, heißt es in der Präsentation. Damit könnten Antworten auf Fragen rund um „Standortplanung, Werbemessung und Verkehrsanalysen“ inklusive der benutzten Transportmittel wie Bus, Bahn oder Pkw gegeben werden. Bestellen können Händler auch eine „Indoor-Analyse“ mit den Routen, die Kunden beim Schlendern durch die Läden nehmen und der Dauer des Aufenthalts vor Regalen. „Je nach Fragestellung werden die Daten mit Big-Data-Technologien analysiert und aufbereitet“, heißt es.