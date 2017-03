„Der Bund hält grundsätzlich an seinem Ziel fest, sukzessive weiter die Bundesanteile an der Deutschen Telekom (...) zurückzuführen“, so das BMF. Derzeit hält der Bund 14,5 Prozent an dem Konzern, weitere 17,5 Prozent liegen bei der staatlichen Kreditanstalt für Wiederaufbau, die diese Anteile dem BMF vor Jahren abgekauft hatte.

Die Verkaufserlöse würden aber nicht nur in den Breitbandausbau gesteckt, wie dies mehrere Politiker in Vergangenheit wiederholt gefordert hatten. Stattdessen sollten die Erlöse der „Finanzierung aller Ausgaben des Bundeshaushalts“ dienen. Wann das BMF die Aktien verkaufen will, sei abhängig vom Börsenumfeld und „nur in Teilschritten möglich“. Sicherheitsaspekte stünden dem Plan nicht generell entgegen. Die Frage sei vielmehr: Wer kauft? Die Telekom sei ein wichtiger Betreiber kritischer Netzinfrastrukturen, so das BMF gegenüber der WirtschaftsWoche. Die künftige Eigentümerstruktur dürfe „nicht zur Absenkung der gebotenen IT-Sicherheitsstandards führen“.