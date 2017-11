 T-Mobile US und Sprint versuchen Fusionspläne zu retten

Die Telekom-Tochter T-Mobile US und der amerikanische Rivale Sprint arbeiten einem Medienbericht zufolge an einer Rettung ihrer milliardenschweren Fusionspläne. Dazu habe T-Mobile US ein geändertes Angebot vorgelegt, das Sprint nun überdenke, berichtete das "Wall Street Journal" in seiner Internetausgabe. Die Konditionen der neuen Offerte seien unklar, eine Einigung aber innerhalb von Wochen möglich. Zuletzt waren die Gespräche Insidern zufolge in eine Sackgasse geraten. In der Führung der japanischen Sprint-Mutter Softbank gebe es Bedenken, die Mehrheit an dem US-Mobilfunker abzugeben. T-Mobile US wolle die Gespräche aber weiterführen. Die japanische Zeitung "Nikkei" sprach schon von einem Platzen der Pläne.