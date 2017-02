Zu besichtigen war das in den vergangenen Monaten bei der IT-Sparte T-Systems. Verbal ignorierte Höttges das Geschäft mit Großkunden nahezu vollends, wenn er notgedrungen etwas sagen musste – wie etwa bei der Vorlage der Zahlen für das dritte Quartal im November –, beschränkte er die Kommunikation auf das absolute Minimum. Obwohl der Umsatz da gerade um fast acht Prozent auf 1,5 Milliarden Euro eingebrochen war, bestätigte der Telekom -Chef das Ziel, in den Jahren 2014 bis 2018 stärker als der Markt zu wachsen.

Läuft etwas schief, poltert Timotheus „Tim“ Höttges laut los und setzt verantwortliche Manager mitunter sogar öffentlich unter Druck. Läuft etwas so richtig schief, schweigt der Telekom -Chef. Dann sind die Probleme vermutlich so groß, dass weder Schönreden noch böse Worte schnell eine Trendwende herbeizaubern können.

Heute, nur drei Monate später, scheint diese Vorgabe kaum noch erreichbar. Von einer echten Krise will bei dem Bonner Konzern zwar noch niemand reden. Doch schon jetzt zeichnet sich ab, dass die Sparte ihre Umsatz- und Gewinnziele Ende 2016 offenbar so stark verfehlt hat, dass sich der Einbruch im gerade anlaufenden Geschäftsjahr 2017 nicht aufholen lässt. Die endgültigen Zahlen will die Telekom zu ihrer Bilanzpressekonferenz am 2. März veröffentlichen.