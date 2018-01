OsloDie norwegische Telekomfirma Telenor streicht in den nächsten drei Jahren jede fünfte Stelle. Insgesamt fielen 6000 Arbeitsplätze weg, kündigte das Unternehmen am Mittwoch an. Telenor begründete dies mit Einsparungen und der Digitalisierung von Dienstleistungen. Bereits im vergangenen Jahr wurden 2600 Jobs abgebaut. Im vierten Quartal stieg der bereinigte Betriebsgewinn (Ebitda) um rund elf Prozent auf 11,8 Milliarden Norwegische Kronen (umgerechnet 1,23 Milliarden Euro).