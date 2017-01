Aufgeschreckt wurde die Telekom durch einen drastischen Missbrauchsfall in Ungarn. Im Namen eines verstorbenen Obdachlosen legten offenbar Hintermänner der Terrormiliz IS einen Vorrat von 20.000 Prepaid-Karten an. Einzelne Karten fanden die Ermittlungsbehörden nach den Anschlägen in Paris und Brüssel in den Taschen der erschossenen Terroristen. Die meisten davon verkaufte die Telekom-Tochter Magyar Telekom .

Die Täter gehen so vor: Sie legen nach jedem Anruf eine neue Prepaid-Karte ins Handy. So können sie mit Komplizen telefonieren, ohne dass das Gespräch abgehört werden kann. In einigen europäischen Ländern - etwa in Österreich, den Niederlanden und Rumänien - ist das besonders einfach. Denn dort können Prepaid-Karten ohne Vorlage des Personalausweises bestellt werden. Deutschland hat die Identitätsprüfung im vergangenen Sommer beschlossen. Das Gesetz tritt aber erst am 1. Juli 2017 in Kraft.