MünchenIm Kampf mit Google und Facebook um Werbegelder vertieft Pro Sieben Sat 1 sein Bündnis mit Partnersendern im europäischen Ausland. Der deutsche Fernsehkonzern, die französische TF1-Gruppe und Mediaset aus Italien verkündeten am Freitag die Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens, das die Vermarktung von Werbevideos im Internet bündeln soll. Gemeinsam decken die drei Partner nach eigenen Angaben einen Wirtschaftsraum von mehr als 250 Millionen Einwohnern ab – das ist die Hälfte der gesamten EU-Bevölkerung. Mediaset ist auch in Spanien aktiv, Pro Sieben Sat 1 auch in Österreich.

Mit der Abwanderung von Zuschauern zu Online-Plattformen wie Youtube machen die US-Technologiekonzerne vielen TV-Sendern zunehmend ihre wichtigste Erlösquelle streitig. Ein Vorteil der Internetriesen ist der automatisierte Verkauf von Werbeplätzen in einem weltweiten Markt. „Mit der Gründung des Joint Ventures schaffen die Medienkonzerne Strukturen, um den globalen Wettbewerbern effizienter gegenüberzutreten“, erklärte Pro Sieben Sat 1.