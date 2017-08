BangaloreDie Comic-Verfilmung „Wonder Woman“ spült Geld in die Kassen des US-Medienkonzerns Time Warner. Der Gewinn stieg im abgelaufenen Quartal um 11,6 Prozent auf 1,06 Milliarden Dollar, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte, das vom US-Telekom-Unternehmen AT&T übernommen wird. Der Umsatz verbesserte sich um 5,4 Prozent auf 7,33 Milliarden Dollar.

Besonders gut lief es in der Kino-Sparte Warner Bros. Bis Ende Juli spielte „Wonder Woman“ mit der israelischen Schauspielerin Gal Gadot in der Hauptrolle etwa 800 Millionen Dollar weltweit ein. Wegen des großen Erfolges kündigte Warner Bros eine Fortsetzung für Dezember 2019 an. Beim Sender HBO, der unter anderem die Erfolgsserie „Game of Thrones“ ausstrahlt, legten die Erlöse dagegen nicht so stark zu wie erwartet.