DüsseldorfMit den falschen Behauptungen rund um Donald Trumps Amtseinführung beflügelt das Weiße Haus offenbar die Verkäufe von George Orwells Klassiker „1984.“ Am Dienstagabend kletterte der dystopische Roman um einen totalitären Überwachungsstaat, in dem Fakten durch „Neusprech“ unterdrückt und verzerrt werden, auf Platz eins der aktuellen Bestseller-Liste von Amazon.com.

Davon profitiert der weltgrößte Buchverlag Penguin Random House, eine Tochter des Bertelsmann-Verlags. Die Gütersloher planen ihre Anteile an Penguin Random House sogar noch aufzustocken, nachdem der britische Verlag Pearson angekündigt hat, Anteile verkaufen zu wollen. Bei Penguin Random House stehen Erfolgsautoren wie Paula Hawkins („Girl on the Train“) und John Grisham („Die Firma“) unter Vertrag.