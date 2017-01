TokioDer angeschlagene japanische Industriekonzern Toshiba hat Insidern zufolge seine Geldgeber gebeten, Darlehen nicht vorzeitig zu kündigen. An dem Treffen hätten am Dienstag etwa 80 Vertreter von Gläubigern wie Banken und Lebensversicherern teilgenommen, sagten mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters.

Den Insidern zufolge ist das nächste Treffen für Februar geplant, wenn detaillierte Zahlen vorliegen. Aus Bankenkreisen verlautete, es sei Routine, angeschlagenen Unternehmen so entgegenzukommen. Wegen der Abschreibung muss Toshiba schlechtere Bonitätsnoten in Kauf nehmen. Damit verstößt das Unternehmen eigentlich gegen Klauseln in Kreditverträgen.