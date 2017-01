TokioDer angeschlagene japanische Industriekonzern Toshiba steckt Medienberichten zufolge in größeren finanziellen Schwierigkeiten als bislang gedacht. Die Milliardenverluste wegen Problemen in der US-Atomsparte könnten sich auf umgerechnet knapp sechs Milliarden Euro erhöhen, berichteten verschiedene Medien am Donnerstag. Insidern zufolge bemüht sich Toshiba nun verstärkt um den Rückhalt seiner Banken und will sich zeitnah mit ihnen zusammensetzen. Nach früheren Angaben von mit der Angelegenheit vertrauten Personen wollte Toshiba die Geldhäuser erst Ende Januar über das genaue Ausmaß informieren. Das Unternehmen lehnte eine Stellungnahme dazu ab.

Unter Investoren schürten die Berichte Zweifel, ob Toshiba seine finanziellen Probleme in den Griff bekommen kann. Die Aktie verlor am Donnerstag zwischenzeitlich ein Viertel ihres Wertes und ging mit einem Minus von 16 Prozent aus dem Handel. Das Firmenkonglomerat hatte Ende Dezember eingeräumt, wegen Problemen nach dem Kauf eines Unternehmens, das Kernkraftwerke baut, mehrere Milliarden an Verlust verbuchen zu müssen. Insidern zufolge handelte es sich damals um etwa vier Milliarden Euro. Der Konzern erholt sich gerade erst von einem Skandal um jahrelange Bilanzmanipulationen.