Toshiba braucht dringend neues Kapital, um finanziell handlungsfähig zu bleiben. Das noch von einem Bilanzskandal aus dem Jahr 2015 geschwächte Traditionsunternehmen ist nach dem Kauf einer US-Firma, die Atomkraftwerke baut, 2016 tiefer in die Krise gerutscht. In diesem Geschäftsbereich laufen Projektkosten aus dem Ruder, was den Mutterkonzern zu drastischen Abschreibungen zwingt. Medienberichten zufolge dürften diese deutlich höher ausfallen als bislang erwartet und könnten sich auf bis zu sechs Milliarden Dollar summieren.

Den Insidern zufolge hat das Management bereits mehrere Finanzinvestoren kontaktiert, darunter Silver Lake. Es sei aber fraglich, ob diese sich lediglich für einen Minderheitsanteil interessieren, verlautete aus Finanzkreisen. Als möglicher Käufer wurde zwar auch Toshibas Geschäftspartner Western Digital genannt. In diesem Fall würde aber eine Genehmigung der Wettbewerbshüter womöglich zu lange dauern, hieß es in Toshiba-Kreisen. Ferner als Retter infrage kommt Canon. Der japanische Elektronikanbieter ist ein wichtiger Zulieferer für Toshibas Chipgeschäft. Canon-Chef Fujio Mitarai sagte der Nachrichtenagentur Kyodo, man sei bereit, über eine Unterstützung nachzudenken, sollte es eine entsprechende Anfrage geben.

Auch die japanische Regierung schaut sich Toshibas Probleme genau an wegen der herausgehobenen Bedeutung, die der Konzern mit fast 190.000 Beschäftigten für die heimische Wirtschaft hat. Wirtschaftsminister Hiroshige Seko arbeitet zwar nach eigenen Worten nicht an einem Rettungsplan für das Unternehmen. Das schließt aber nicht aus, dass die staatliche Entwicklungsbank DBJ in Toshibas Chipgeschäft investiert. Insidern zufolge ist die Konzernführung bereits an DBJ herangetreten.