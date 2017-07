Zürich/FrankfurtDer angeschlagene japanische Technologiekonzern Toshiba verfolgt die Verhandlungen für einen Verkauf der Schweizer Tochter Landis+Gyr Insidern zufolge nicht weiter. Damit stehe einem Börsengang des Messtechnik-Herstellers am Freitag nichts mehr im Wege, erklärten drei mit der Situation vertraute Personen am Montag gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. „Aufgrund der starken Nachfrage geht das IPO zu 99,9 Prozent über die Bühne“, erklärte einer der Insider.

Der Stromzählerhersteller hatte vergangene Woche einen Börsengang mit einem Volumen von bis zu 2,4 Milliarden Franken angekündigt. Toshiba benötigt das Geld aus dem größten Börsengang in der Schweiz seit mindestens zwei Jahren dringend, um sich neu aufzustellen. Der Konzern will seinen gesamten Anteil von 60 Prozent verkaufen. Die restlichen 40 Prozent gehören dem staatlich unterstützten Investmentfonds Innovation Network Corp of Japan, der ebenfalls einen Komplettausstieg plant. Als Alternative zu einem Börsengang stand stets auch ein Unternehmensverkauf zur Debatte. Ein Sprecher für das Unternehmen erklärte, ein Verkauf sei weiterhin eine Option.