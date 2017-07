MünchenMehr als ein halbes Jahr nach dem offiziellen Scheitern der Vertragsgespräche scheint es im TV-Poker um die Olympischen Spiele doch noch eine Lösung zu geben. „Wir befinden uns in Gesprächen mit Eurosport/Discovery“, bestätigte am Dienstag ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky. „Wir haben ja bereits im vergangenen Jahr betont, dass wir uns bemühen würden, Sub-Lizenzen an den Olympischen Spielen zu akzeptablen Bedingungen zu erwerben.“

Im November vergangenen Jahres waren die Verhandlungen wegen sehr unterschiedlicher Preisvorstellungen offiziell eingestellt worden. Das US-Unternehmen Discovery verkündete, die Live-Übertragungen exklusiv auf Eurosport und anderen hauseigenen Sendern zu zeigen.