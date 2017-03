WashingtonIm Kampf gegen Hasskommentare und Belästigungen setzt der Kurznachrichtendienst Twitter künftig auch auf Computerprogramme statt nur auf Meldungen anderer Nutzer. Durch spezielle Algorithmen ermittelte Accounts könnten vorübergehend eingeschränkt werden, schrieb der zuständige Manager Ed Ho am Mittwoch im Firmenblog. So könnten Tweets der automatisch erkannten Nutzer für eine bestimmte Zeit nur für Follower sichtbar sein – und nicht mehr für die Allgemeinheit. Die Technik werde wohl manchmal Fehler machen, aber Twitter arbeite täglich an Verbesserungen, erklärte Ho.