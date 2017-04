BerlinDer französische Spieleentwickler Ubisoft will weiter expandieren und eröffnet eine neue Niederlassung seines Studios Blue Byte in Berlin. Die Stadt sei ein „inspirierendes Pflaster“ und biete ein sehr kreatives Umfeld, sagte Benedikt Grindel, Leiter des deutschen Ubisoft-Studios Blue Byte in Düsseldorf, der dpa. Noch 2017 solle es in der Hauptstadt losgehen, im ersten Jahr sollen dann bis zu 50 Mitarbeiter eingestellt werden. „Wir sehen in Deutschland generell ein hohes Potenzial für die Entwicklung von AAA-Spielen“, sagte Grindel.

Die von Ubisoft vor über 15 Jahren übernommene Spieleschmiede Blue Byte ist vor allem für Games wie „Die Siedler“ oder „Anno“ bekannt. In Deutschland ist Ubisoft in Düsseldorf beheimatet und hat inzwischen eine Zweigstelle in Mainz. Auch in Bordeaux soll ein weiteres Studio entstehen. Die am kommenden Montag startende International Games Week in Berlin will das Unternehmen nun gezielt für die Rekrutierung neuer Mitarbeitern nutzen.