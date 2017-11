BangaloreDer finnische Telekomausrüster Nokia befindet sich einem Medienbericht zufolge in Gesprächen über eine Übernahme des US-Rivalen Juniper Networks. Die Offerte würde Juniper mit rund 16 Milliarden Dollar bewerten, berichtete der Sender CNBC. Junipers Marktkapitalisierung zum Börsenschluss am Mittwoch belief sich auf 11,26 Milliarden Dollar. Im nachbörslichen Handel schoss der Juniper-Kurs um 18 Prozent in die Höhe.

Von beiden Unternehmen waren zunächst keine Stellungnahmen zu bekommen.