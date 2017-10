"Noch irgendwer Probleme mit dem Internet von #unitymedia??" So und ähnlich lauten Tweets und Facebook-Posts am Dienstagmittag. In verschiedenen Regionen Deutschlands scheint der Kabelnetzbetreiber derzeit Probleme zu haben. Neben zahlreichen Nutzern in Sozialen Netzwerken meldeten auch verschiedene Medien, unter anderem SWR und WDR, "massive technische Probleme". Betroffen sind demnach vor allem Kunden in Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen.

Auch der Internetempfang soll laut Kunden-Informationen betroffen sein. Verschiedene Internetportale, bei denen Kunden Störungen melden können, deuten derzeit auf großflächige Störungen bei Unitymedia hin. So gingen beim Internetportal allestörungen.de nach eigener Auskunft bis Dienstagmittag mehr als 300 Störungsmeldungen ein.