New YorkEs ist ein Fall mit großer Tragweite für den Datenschutz: Google muss der Bundespolizei FBI für Ermittlungen auch E-Mails zur Verfügung stellen, die auf Servern im Ausland gespeichert sind. Das entschied ein Amtsgericht in Philadelphia. Der Internetkonzern kündigte umgehend an, dagegen in Berufung zu gehen.

Das Urteil widerspricht einer Entscheidung eines New Yorker Berufungsgericht in einem ähnlichen Fall. Hier war Microsoft vor einigen Monaten von dieser Pflicht entbunden worden, was sowohl unter Technologie- und Medienunternehmen als auch unter Datenschützern auf Zustimmung gestoßen war.