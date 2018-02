New YorkDer US-Chipkonzern Qualcomm hat das erhöhte Übernahmeangebot seines Konkurrenten Broadcom abgelehnt. Auch die Offerte in Höhe von 121 Milliarden Dollar stelle eine erhebliche Unterbewertung dar, teilte Qualcomm am Donnerstag mit. Des weiteren verwies der weltgrößte Hersteller von Handychips erneut auf wettbewerbsrechtliche Risiken im Falle eines Zusammenschlusses.

Zugleich schlug Qualcomm der Gegenseite jedoch ein Treffen vor, um über die „Mängel“ des Vorschlags zu sprechen.