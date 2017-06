ZürichDer Chef der NZZ-Mediengruppe Veit Dengler (48) verlässt wegen unterschiedlicher Auffassungen über die künftige Ausrichtung den Schweizer Konzern. Verwaltungsrat und Geschäftsführer seien gemeinsam zum Schluss gekommen, die „Führung des Unternehmens in neue Hände zu legen“, hieß es in einer Mitteilung des Verlags am Mittwoch. Interimistisch übernehme der bisherige Finanzchef Jörg Schnyder Denglers Posten. Der Manager war seit Herbst 2013 Geschäftsführer (CEO) der Mediengruppe mit dem Flaggschiff „Neue Zürcher Zeitung“. Er arbeitete zuvor unter anderem beim Computerkonzern Dell und der Rabattcoupon-Website Groupon. In seiner österreichischen Heimat gründete er die liberale Partei Neos mit.