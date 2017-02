New YorkDer größte US-Mobilfunkkonzern Verizon bekommt das Kerngeschäft des Internetpioniers Yahoo zu einem günstigeren Preis. Dieser werde um 350 Millionen Dollar niedriger ausfallen, wie die beiden Unternehmen am Dienstag erklärten. Damit zahlt Verizon 4,48 Milliarden Dollar in bar.

Verizon will Yahoos E-Mail-, Such- und Messengerdienste und den Bereich Online-Werbung mit seiner Tochter AOL kombinieren. Der Konzern setzt darauf, mit mobilen Videos und Werbung neue Einnahmen außerhalb des als gesättigt geltenden Mobilfunkmarktes zu erlösen. Das Geschäft solle im zweiten Quartal abgeschlossen werden. Verizon-Aktien verteuerten sich vorbörslich um 0,4 Prozent, die von Yahoo um knapp 0,6 Prozent.