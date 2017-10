TokioDie Verzögerung beim Verkauf der Chipsparte droht Toshiba die Jahresbilanz zu verhageln. Wie der japanische Elektronik-Konzern am Montag mitteilte, könnten die fälligen Steuern für die Sparte unter dem Strich zu einem Verlust von 110 Milliarden Yen (etwa 825 Millionen Euro) im Geschäftsjahr führen. Bislang wurde ein Gewinn von 230 Milliarden Yen erwartet. Nicht in die Berechnung einbezogen sind die umgerechnet fast 15 Milliarden Euro, die der Verkauf der Sparte an ein Konsortium um den US-Finanzinvestor Bain Capital einbringen soll. Da die Behörden meist mindestens sechs Monate für eine Genehmigung benötigen, würde der Kauferlös möglicherweise erst nach dem Ende des Geschäftsjahres im März auf das Konto von Toshiba eingehen.